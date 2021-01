Die 80. Telgter Krippenausstellung wurde aufgrund von Corona nie offiziell eröffnet und war Ende Oktober/Anfang November 2020 nur für drei Tage zugänglich. Die sehenswerte Schau mit dem Titel „Geheimnis der Heiligen Nacht“, die auch viele Arbeiten mit Corona-Bezug erhält, wird nun um ein Jahr verschoben. „Wir haben die Künstlerinnen und Künstler über unseren Plan informiert, und alle freuen sich, dass die Ausstellung in diesem Jahr dann zur Weihnachtszeit gezeigt wird“, teilte Museumsleiterin Dr. Anja Schöne gegenüber den Medien mit. Es sei, so die Museumsleiterin, ein „Glück im Unglück, dass die Ausstellung noch nie offiziell eröffnet wurde“, so könne man sie mehr oder weniger unverändert verschieben. Auch die Verleihung des Bischof-Heinrich-Tenhumberg-Preises für vorbildliches Krippenschaffen wird nun um ein Jahr verschoben. In der Zweitauflage der Präsentation soll nur noch zusätzlich ein Publikumspreis ermittelt werden. „Ich freue mich sehr, dass die Arbeit der Ausstellerinnen und Aussteller auf diese Weise nicht umsonst war“, sagt sich die Museumsleiterin. Der lesenswerte Katalog zur Ausstellung ist mittlerweile vergriffen, es wird daher zur nächsten Krippenausstellung eine neue Auflage geben. Die Eröffnung der 80. Krippenausstellung in zweiter Auflage ist für den 6. November 2021 geplant.