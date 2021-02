In diesen Tagen ist es 75 Jahre her, dass Papst Pius XII. den münsterschen Bischof Clemens August Graf von Galen für seinen Protest gegen Klostersturm und Euthanasie und damit seinen mutigen Widerstand gegen das NS-Terrorregime zum Kardinal erhob. Galen starb kurz nach seiner triumphalen Rückkehr nach Münster am 22. März 1946. Einer der kundigsten Erforscher jener Zeit und profunder Galen-Kenner ist jetzt gestorben: Prof. Dr. Joachim Kuropka , viele Jahre Professor für Neueste Geschichte an der Universität Vechta , erlag, wie das Bistum Münster mitteilte, mit 79 Jahren einer kurzen, schweren Krankheit.

Kuropka, der aus dem schlesischen Namslau (heute: Namysłów) stammte, studierte in Münster Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft. Er wurde 1978 mit der Arbeit „Image und Intervention. Innere Lage Deutschlands und britische Beeinflussungsstrategien in der Entscheidungsphase des 1. Weltkrieges“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster promoviert. 1982 wurde Kuropka auf die Professur für Neueste Geschichte an die Universität Vechta berufen. Seit 1994 war er ordentliches Mitglied der Historischen Kommission für Westfalen. 2006 wurde er emeritiert.

Kuropkas Hauptforschungsgebiet war die NS-Zeit, speziell das Verhältnis zwischen Katholischer Kirche und Nationalsozialismus. Auf diesem konfliktträchtigen Terrain war er darum bemüht, kirchliche Personen und Strukturen im Kontext eines totalitären Umfeldes zu deuten und zu verstehen. Unter den Experten für das Leben des Kardinals Clemens August Graf von Galen war er einer derjenigen, die sich besonders akribisch dem Quellenstudium widmeten. Dies machte ihn gerade in der Zeit vor der Seligsprechung des Kardinals 2005 skeptisch gegenüber verkürzten oder gar populärwissenschaftlichen Thesen, die Galen diskreditieren und in eine deutschnationale Ecke drängen wollten. In dem Buch „Galen – Wege und Irrwege der Forschung“ (Verlag Aschendorff) ging Kuropka messerscharf und quellenkundig gegen historische Schnellschüsse vor. Dem zur Seligsprechung erschienenen Galen-Film des Landesmedienzentrums bescheinigte er Fahrlässigkeiten, Defizite und Verfälschung. Den daran beteiligten Historikern und Journalisten dürften heute noch die Ohren klingeln. Kuropkas Verdienst ist es, die herausragende Position des Bischofs von Münster im Widerstand gegen das NS-Regime im Zeitkontext verstanden und gewürdigt zu haben.

Kuropka, Ritter des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, schrieb 20 Bücher, gab 14 Sammelbände heraus und verfasste über 100 Aufsätze. Zu seinen Auszeichnungen zählt unter anderem der Niedersächsische Verdienstorden.