Haltern -

Von Johannes Loy

Der Niedergermanische Limes bald als Weltkulturerbe. Fünf Ausstellungen 2021/22 in NRW zur Geschichte der römischen Grenze am Rhein. Außergewöhnliche Funde in Haltern sowie der Bau eines neuen Wachhauses nach antikem Vorbild: Für Freunde der Römer gibt es in den nächsten Monaten viel zu feiern und zu entdecken.