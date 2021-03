Wie viele andere Museen in Münster und im Münsterland konnte das Stadtmuseum Münster an der Salzstraße in der Corona-Phase nicht so umfassend arbeiten und ausstellen wie gewohnt. Mit Museumsleiterin Dr. Barbara Rommé sprachen wir über die kulturelle Malaise dieser Tage und über die Hoffnung, dass die Museen als Orte der Geschichts- und Kulturvermittlung wieder in die Spur kommen. Ein Jahr Corona, wie wirkt sich das auf das Stadtmuseum aus, und was bedeutet dies für die Museumsleiterin Barbara Rommé? Barbara Rommé: Das Publikum wurde natürlich gerade sehr vermisst, umso mehr freuen wir uns, dass wir seit dem 9. März wieder öffnen dürfen. Nun gibt es endlich wieder einen Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern. Das ganze Team lebt ja auch von der direkten Ansprache unseres Publikums. Auf der anderen Seite darf man nicht verkennen, dass wir während der Schließung mehr als sonst zu vielen grundlegenden musealen Arbeiten als im Normalbetrieb gekommen sind. In aller Regel stehen die Ausstellungen und die Vermittlung im Mittelpunkt unserer Arbeit; nur diese Aufgaben sind für das Publikum sichtbar. Aber ohne die sogenannten Arbeiten im Hintergrund kann insbesondere ein Stadtmuseum nicht existieren: Es geht ums Sammeln, Bewahren, Dokumentieren und Erforschen. Für ein Museum ist Ausstellen eine zentrale Aufgabe, aber ohne das Sammeln sowie die Pflege und Dokumentation des gesamten musealen Bestandes, können wir Stadtgeschichte nicht präsentieren.