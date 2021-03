Die berühmte Managementtrainerin Vera F. Birkenbihl ging mal mit einem Professor spazieren, der dann und wann Geldmünzen in die Gegend warf. Auf die Frage, warum er das mache, antwortete der: „Die Welt verbessern!“ Denn wer etwas von Wert hinter sich lässt , sei es durch verlieren oder verschenken, macht die Welt ein bisschen besser. Das ist wissenschaftlich belegt. Weil der Finder sich freut und dadurch in ihm die Neigung wächst, anderen Gutes widerfahren zu lassen. In diesen Tagen verbessern Schüler des Paulinum die Welt . . . In dem Kooperationsprojekt „Ein Stück vom Glück“ von Paulinum, Kunstlehrerin Jutta Lohaus und Künstler Ruppe Koselleck werden für kurze Zeit seltsame Dinge am Wegesrand als „Maßnahme zur allgemeinen Lageverbesserung“ platziert.