Die Panzerhaubitze und der Erzfeind des englischen Rasens

Es ist ja erst der Auftakt. Insofern dürfen die Organisatoren des Ganzjahresprojekts „KunstOrt MünsterLand“ noch hoffen. Das Künstlerinnen-Forum hat eingeladen, sich in vier Ausstellungen mit der Vielfalt der Menschen und der Landschaft auseinanderzusetzen. Ausstellungsorte werden sein die St.-Barbara-Kaserne Dülmen (24. April bis 6. Juni), die Galerie Münsterland Emsdetten (4. Juli bis 22. August) und das „kult“ in Vreden (30. September bis 21. November). Zum Auftakt haben 17 Künstlerinnen und Künstler ihre Ideen am „Kunstort Münster“ realisiert – weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Auftakt der Reihe „KunstOrt MünsterLand“ 1/37 Ulrike Lindken "Kreuzotter" aus Chinapapier Foto: Gerhard H. Kock

Waltraud Kleinsteinberg "Transformation" (mit Panzerhaubitze 2000) Foto: Gerhard H. Kock

Dietmar Schmale "Innature: Der Künstler als Sämann" Foto: Gerhard H. Kock

Dietmar Schmale "Innature: Der Künstler als Ophelia" Foto: Gerhard H. Kock

Michael Müller Serie AUFRÄUMEN: "Kannen" Foto: Gerhard H. Kock

Michael Müller Serie AUFRÄUMEN: "Leitern" Foto: Gerhard H. Kock

Klaus Geigle "Charles Darwin Variationen" Foto: Gerhard H. Kock

Elisabeth Fellermann Serie: Faszination Insekt Foto: Gerhard H. Kock

Gabriele Maria Koch "Roter Garten" Foto: Gerhard H. Kock

Jutta Tonigs "nature morte" Fotogramm Foto: Gerhard H. Kock

Kirsten Mühlbach "Spiegelung" Foto: Gerhard H. Kock

Yvonne Hoppe-Engbring o.T. Foto: Gerhard H. Kock

Matthias Gödde Reihe "Omnitopia:: Ahlen 2019" Foto: Gerhard H. Kock

Sabine Cordes "under construction" Foto: Gerhard H. Kock

Gisela Schäper "Edition Schloßgeflüster: Badender Geist" Foto: Gerhard H. Kock

Gisela Schäper "Edition Schloßgeflüster: Folterkammer" Foto: Gerhard H. Kock

Gisela Schäper "Edition Schloßgeflüster: Ahnengalerie" Foto: Gerhard H. Kock

Sonja Behrens "repaint_herstory_ellen_thesleff" Foto: Gerhard H. Kock

Jutta Engelage "Mohnfeld" Foto: Gerhard H. Kock

Jutta Engelage "Blau trifft Grün" Foto: Gerhard H. Kock

Peer Christian Stuwe Serie "Spur der Blätter" Foto: Gerhard H. Kock

Castillo Serie "Türen" Foto: Gerhard H. Kock

Im Krameramtshaus wurde das Gesamt-Projekt eröffnet und der Basis-Katalog erstmals öffentlich präsentiert. Die Vierer-Ausstellung hat das Thema Vielfalt: Vielfalt im kulturellen Miteinander – Vielfalt in Ökologie – Vielfalt im Strukturwandel.

„Transformation“ heißt zum Beispiel passend dazu die Arbeit von Waltraud Kleinsteinberg. Auf einer monochrom plakativ grünen Fläche kleben kleine Fotokreise, schwarz-weiße Fotoschnipsel, die eine Vergangenheit verrätseln, die wiederum erkennbar bleibt, ist doch die Kanonenrohrspitze der legendären Panzerhaubitze 2000 zu erkennen.

Elisabeth Fellermann greift das ökologische Thema der Artenvielfalt auf. Anders als unsere bildungsbeflissenen Ahnen spießt sie Kleingetier aber nicht auf Nadeln auf, sondern packt überdimensioniert nachgebildete Insekten in Flaschen aus Kunststoff, Inbegriff einer weltweiten Vergiftung der Erde durch den Menschen.

Mit der Monokultur-Landschaft Münsterland setzt sich der Künstler Dietmar Schmale auseinander. Mit dem Laubbläser geht er durch vollreifen Löwenzahn und pustet gleichsam den Erzfeind des englischen Rasens in die Welt. Oder er legt sich in ein riesiges Gemüsebeet unter die endlos scheinende Schutzfolie und gewinnt der Monotonie eine geradezu zärtliche Schönheit ab.