Westerkappeln -

„Idioten, wegen so ein paar Euro so was zu machen.“ Uta Finsterwalder, Inhaberin des Spiel- und Schreibwarengeschäftes Pfiffikus an der Bahnhofstraße, schüttelt fassungslos den Kopf. Am Donnerstag sind Unbekannte während der Mittagspause in den Laden eingebrochen und haben die Kasse mitgehen lassen.