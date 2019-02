Fehlende Registrierung kann teuer werden

In der Gemeinde Westerkappeln wird eine ganze Menge Solarstrom erzeugt. Mittlerweile gibt es einige Hundert Photovoltaik(PV)anlagen.

Für den Strom- und Gasmarkt ist seit dem 31. Januar das sogenannte Marktstammdatenregister (MaStR) freigeschaltet, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Das Register stehe nun allen Marktakteuren und der Öffentlichkeit zur Verfügung. Gemäß der Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) seien alle Betreiber von Stromerzeugungsanlagen in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet, sich in dem neuen Webportal einzutragen. Dazu zählten auch Betreiber von dezentralen Stromerzeugungsanlagen, also PV-Anlagen, Heizkraftwerken und Batteriespeichern.

Auch wenn eine bestehende PV-Anlage bereits beim jeweiligen Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur gemeldet ist, sei ein Eintrag im MaStR dennoch notwendig. Mit dem neuen Portal würden das PV-Meldeportal und das Anlagenregister vollständig ersetzt, schreibt die Gemeinde.

Seit Inbetriebnahme des Webportals bestehe nun eine zweijährige Frist, innerhalb derer alle ausstehenden Registrierungen abgeschlossen sein müssten. Neu Anlagen müssen laut Mitteilung sogar innerhalb eines Monats nach der Inbetriebnahme im MaStR registriert werden.

Eine fehlerhafte oder fehlende Registrierung stelle eine Ordnungswidrigkeit dar und könne mit einer Geldbuße in bis zu fünfstelliger Höhe geahndet werden. Wer seine Anlage nicht registriert, verliere außerdem den Anspruch auf die EEG-Vergütung für den eingespeisten Strom (§ 23 MaStRV).

Sofern eine Online-Registrierung nicht möglich sein sollte, können Papierformulare bei der Bundesnetzagentur telefonisch unter der Hotline ✆ 0228/143333 angefordert werden, teilt die Gemeinde weiter mit.

Wer Fragen zum Marktstammdatenregister hat, sollte vielleicht den nächsten Energiesprechtag der Verbraucherzentrale NRW in Westerkappeln nutzen, der am Donnerstag, 4. April, von 14 bis 17.30 Uhr im Rathaus (kleines Sitzungszimmer) stattfindet. Ralf Siegmund, Energieberater der Verbraucherzentrale, kann interessierten Bürgern aufzeigen, was in Sachen Registereintrag zu beachten ist.

Darüber hinaus wird der Energieberater nach Angaben der Gemeinde auch wieder zu allen anderen Energiethemen beraten. Eine Anmeldung für ein mindestens 30-minütiges, kostenloses Beratungsgespräch kann im Vorfeld vereinbart werden, entweder telefonisch unter ✆ 05404/887-147 (Mittwoch bis Freitag) oder per E-Mail an franziska.mueller@westerkappeln.de. Eine Voranmeldung ist notwendig. Informationen zur Energieberatung in Westerkappeln gibt es auch auf der Homepage der Gemeinde und unter https://www.we-lo-klimaschutz.de/.

Die nächsten Beratungstage in Westerkappeln im Jahr 2019 sind am 16. Mai, 4. Juli, 5. September und 7. November immer von 14 bis 17:30 Uhr. Wer einen früheren oder anderen Beratungstermin wünscht, kann auch die Energiesprechtage in Ibbenbüren in Anspruch nehmen. Eine Terminvereinbarung ist dort telefonisch möglich unter ✆ 05451/931-999 oder per E-Mail an energieberatung@ibbenbueren.de.

Da die Beratung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, ist das Angebot des Energiesprechtages seit Beginn des neuen Jahres für private Verbraucher kostenfrei.