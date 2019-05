Vier Tage Schützenfest mit Spitzenband „Q5 New Style“ aus Holland

Westerkappeln -

In gut einer Woche wird in Obermetten die Schützenfestsaison eröffnet. Die Verantwortlichen haben nach eigenen Angaben auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches viertägiges Programm um Christi Himmelfahrt zusammengestellt. Besonders an der Attraktivität des abschließenden Schützenfest-Samstages sei gearbeitet worden. So wurde der „Obermettener Summer Jam“ ins Leben gerufen. Für dieses Event konnte die Spitzenband „Q5 New Style“ aus Holland verpflichtet werden.