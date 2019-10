In den Genuss aller Herbstfacetten kam das Münsterland am vergangenen Wochenende. Für goldene Sonnenstunden und trockeneres Wetter war Hoch „Jennifer“ verantwortlich. „Jennifer“ verabschiedet sich nun langsam. Als Ablösung kommt Sturmtief „Peter“, das das Münsterland-Wetter der kommenden Woche bestimmt. Das heißt: Der goldene Oktober lässt noch auf sich warten.

Mit einem freundlichen Montag startet die neue Woche zunächst vielversprechend. Im Laufe des Tages aber ziehen erste dünne Wolken aus Westen auf. Dies seien die Vorboten von Sturmtief „Peter“, die im Laufe des Tages zunehmen, erklärt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Dienstleister "Wetterkontor". In der Nacht von Montag auf Dienstag wird für das Münsterland Dauerregen erwartet, bevor es am Dienstag auflockert. Tagsüber ist ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern wahrscheinlich. Tiefdruckgebiet „Peter" soll auch Mittwoch die Wetterlage bestimmen. Es bleibt wechselhaft, eventuell ist sogar mit kurzen Gewittern zu rechnen. Bei Temperaturen um die 15 Grad „wird es windig, aber nicht stürmisch“, so der Meteorologe.

Ein Tief löst das andere ab

Mit großen Wetterverbesserungen ist in der zweiten Wochenhälfte nicht zu rechnen. „Peter“, als Zentraltief, wird voraussichtlich über Island liegen bleiben. Abzusehen ist, dass ein weiteres Tief aus Westen nachrückt. Auf Sonne kann sich am Wochenende möglicherweise der Süden Deutschlands freuen. Das Wetter im Münsterland hingegen wird wohl weiterhin durch die Tiefdruckgebiete bestimmt. Bei 20 Grad bleibt es im Nordwesten grau.

Noch kein Kälteeinbruch in Sicht

Eine gute Nachricht: Für die Nächte der kommenden Woche wird erwartet, dass diese mit um die 10 Grad mild bleiben: „Von nächtlichem Bodenfrost sind wir noch weit entfernt“, sagt der Meteorologe. Bis Mitte nächster Woche ist kein Kälteeinbruch in Sicht. Sorgen darum, dass Balkonpflanzen erfrieren, braucht man sich im Münsterland also noch keine zu machen.