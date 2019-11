Milchbäuerin Katharina Leyschulte hat Hauptrolle in Imagefilm

„Das Team hat einen super Job gemacht“, sagt die junge Landwirtin. „Der Film spiegelt wider, was wir auf dem Hof jeden Tag erleben.“

Im Internet ist das filmische Porträt über die 26-jährige Milchbäuerin und den großen Seester Betrieb seit Anfang Oktober auf dem Videoportal Youtube anzuschauen. Fast 2500-mal wurde es inzwischen angeklickt. Es soll dazu dienen, das Image der Branche aufzupolieren.

"Landwirtschaft schafft Leben"

„Landwirtschaft – mag doch jeder“ heißt die Kampagne, für die der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLLV) und der Raiffeisenverband Westfalen-Lippe verantwortlich zeichnen. Unter ihrem Dach entstand die Initiative „Landwirt schafft Leben“, die ausschließlich durch Spenden von Bauern finanziert wird. Bislang, berichtet WLLV-Sprecher Hans-Heinrich Berghorn, sei so ein sechsstelliger Betrag zusammengekommen. Ziel sei es, Ostern 2020 die Eine-Million-Euro-Marke zu knacken. Nach und nach sollen mit dem Geld weitere Hofgeschichten wie die über Katharina Leyschulte entstehen.

Diese musste nicht lange überlegen, als man ihr die „Hauptrolle“ anbot. Die Betriebswirtin der Landwirtschaft sieht es sogar als ihre Pflicht an, wie sie sagt, die Kampagne zu unterstützen. „Ich gehöre einer neuen Generation von Landwirten an, die weiß, dass Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist“, erklärt die 26-Jährige und ergänzt: „Klappern gehört zum Geschäft.“

Und Katharina Leyschulte weiß, wovon sie spricht. Rund 600 Besucher – Schulklassen, Kindergartengruppen und Gesellschaften – führen sie und ihre Familie pro Jahr über den Hof, auf dem in Kooperation mit einem weiteren Betrieb jährlich rund 1,4 Millionen Kilogramm Milch produziert werden.

"Jeder Tag ist wie auf dem Süderhof"

In dem Imagefilm läuft die 26-Jährige, die während ihrer Ausbildung ein Jahr auf einer Farm in den USA arbeitete, in kurzen Hosen durch den Stall, streichelt ein Tier, melkt die Kühe und füttert ein Kalb. In einer anderen Szene haben die Kameraleute sie hinter dem Lenkrad ein Treckers gefilmt. „Das ist mein Leben“, erklärt Katharina Leyschulte begeistert: „Jeder Tag ist wie auf dem Süderhof oder in Bullerbü – nur eben noch besser.“ Der Satz ist ebenfalls Teil ihrer Hofgeschichte. „Wir Kinder aus Bullerbü“ ist bekanntlich eine Kinderbuchreihe, die das idyllische Leben auf dem Land aus der Sicht eines siebenjährigen Mädchens schildert. Und auch in „Neues vom Süderhof“ geht es um das Leben auf einem Bauernhof.

Keine Frage: Die Westerkappelnerin ist Landwirtin aus Leidenschaft. Dass der Heiratsantrag, den sie kürzlich von ihrem Freund Toni Lüdtke bekommen hat, „tierisch“ gut sein musste, überrascht daher nicht. Dessen war sich der junge Mann offenbar bewusst. Denn statt mit einem Ring hielt er im Kuhstall mit einem Rind um die Hand seiner Liebsten an. Das Braunvieh hatte er extra aus Baden-Württemberg heranliefern lassen. Katharina Leyschulte taufte es Ronja. Und ja – sie sagte „ja“. 2020 ist Hochzeit.