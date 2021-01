Es werden Räume zum Nachdenken und Beten geöffnet. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Installation im Kirchenraum, in der Lichtschauspiele in Verbindung mit Texten und Geschichten gezeigt werden. Der Auftaktgottesdienst „Finde dein Licht – Lichtmomente“ soll am 30. Januar (Samstag) um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Dionysius beginnen. Die Kirchengemeinde macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Änderungen der Planung aufgrund der Corona-Pandemie möglich sind.