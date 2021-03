Allein im Kreis Warendorf hat die Corona-Krise den Tourismusbereich im vergangenen Jahr um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahr einbrechen lassen, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten gerade unter Berufung auf aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes mitgeteilt hat. Das Gastgewerbe erlebe eine historisch einmalige Krise. „Unseren Betrieb hat die Pandemie durch die Lockdown-Maßnahmen hart getroffen. Freie Betten können nicht nachbelegt werden. Jede Woche Lockdown lässt den Rucksack, welcher mit in die Zukunft getragen wird, schwerer werden“, zeigt Paul Schulze Zurmussen auf. „Wir haben vor der Pandemie stark in den Betrieb investiert. Wie in vielen anderen Ferien- und Reitbetrieben laufen unsere Kosten zu nahezu 100 Prozent weiter“, während die zu pauschal angelegten Bundeshilfen nur einen Teil abdeckten und sich somit die Verluste Monat für Monat anhäuften. Kurzarbeit war auf dem Hof mit seinen mehr als 60 Reitschulpferden gar nicht möglich. Denn: Auch ohne Gäste bleibt viel Arbeit. Etwa im Stall sowie bei der Versorgung und Bewegung der Pferde.