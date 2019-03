Hohe Preise für Mieten und Immobilien

Der Preis für eine neue 80 Quadratmeter große Eigentumswohnung hat sich zum Beispiel in Warendorf im vergangenen Jahr um 25 Prozent verteuert. Bundesweit sind die inserierten Kaufpreise seit 2004 für neue Eigentumswohnungen um 52,7 Prozent gestiegen, in den kreisfreien Städten gar um 73,2 Prozent.

Eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. „Die momentane Lage wird sich in Zukunft wohl nicht verändern lassen, insbesondere dann nicht, wenn man berücksichtigt, dass Deutschland auch in Zukunft ein Zuwanderungsland bleibt“, sagt Jürgen Engelberth , Geschäftsführer des Bundesverbands für die Immobilienwirtschaft, im Interview mit unserer Zeitung. „Im Moment sind wir gar nicht in der Lage, so viele Wohnungen zu bauen, wie die Nachfrage es verlangt.“

Dauerhaft hohe Miet- und Kaufpreise

Neben dem Bevölkerungszuwachs und dem Run in die Ballungszentren sieht Engelberth die Verantwortung für die steigende Mieten und Immobilienpreise bei den politisch Verantwortlichen. „Eine völlig verfehlte Wohnungsbaupolitik im Bund, aber auch im Land und in den Städten hat zu einer erheblichen Verknappung im Markt geführt. Der derzeitige Flaschenhals im Immobilien-Markt kann bestimmt zu 90 Prozent auf diese politischen Verfehlungen zurückgeführt werden.“

Auch die gestiegenen Nebenkosten sorgen für eine zusätzliche Belastung bei den Verbrauchern. Nach einer wissenschaftlichen Studie des Bochumer Instituts Inwis sind die Nebenkosten in NRW für Wohnungen seit 2005 um durchschnittlich 12,7 Prozent gestiegen, die Mieten dagegen um „nur“ 7,2 Prozent.

„Betriebskosten wie zum Beispiel Grundsteuer, Abwassergebühren oder Strom sind zu 70 Prozent durch Entscheidungen der Politik gemacht“, sagt Erik Amaya, Geschäftsführer des Verbandes „Haus & Grund“ in NRW. „Deswegen zeugt es von einer gewissen Doppelmoral, dass die Politik immer auf die reinen Mieterhöhungen abhebt.“ Nach überwiegender Ansicht werden sich die Deutschen dauerhaft auf hohe Miet- und Kaufpreise einstellen müssen. Immobilienexperte Engelberth: „Wohnen ist ein wertvolles Gut und darf durchaus einen angemessenen Preis haben.“