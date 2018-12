Heidel: «Null Komma Null Probleme» mit Schalke-Boss Tönnies

Augsburg (dpa) - Schalke-Sportvorstand Christian Heidel sieht trotz der jüngsten Irritationen sein Vertrauensverhältnis zu Clubchef Clemens Tönnies intakt. «Um eins klar zu sagen: Zwischen Clemens Tönnies und mir gibt es Null Komma Null Probleme. Es ist sogar ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis und es wird niemals irgendetwas dazwischen kommen», sagte Heidel am Rande der Partie des Fußball-Bundesligisten in Augsburg am Samstag dem TV-Sender Sky. Zuvor hatte der mächtige Aufsichtsratsvorsitzende Tönnies Überlegungen öffentlich gemacht, Heidel einen Kaderplaner oder externen Berater beim FC Schalke 04 an die Seite zu stellen.

Von dpa