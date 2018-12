Wolfsburg (dpa/lni) - Der Meisterkampf in der Frauenfußball-Bundesliga könnte doch noch einmal spannend werden. Am 13. Spieltag gab Spitzenreiter VfL Wolfsburg durch das 0:0 gegen den Tabellenvierten SGS Essen zum zweiten Mal in dieser Spielzeit Punkte ab.

Von dpa