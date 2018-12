Er wisse, sagte Klopp, dass es «keine Schale oder sonst etwas für die Herbstmeisterschaft gibt, aber die Entwicklung in Dortmund geht zu 100 Prozent in die richtige Richtung.» Klopp trainierte den BVB von 2008 bis 2015, holte 2011 und 2012 die deutsche Meisterschaft. Seit 2015 ist er Coach beim FC Liverpool und steht momentan mit den Reds an der Tabellenspitze der englischen Premier League.