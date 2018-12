1. FC Nürnberg auch in Mönchengladbach ohne Kapitän Behrens

Nürnberg (dpa) - Der 1. FC Nürnberg muss auch in seinem letzten Auswärtsspiel der Bundesliga-Hinrunde auf Kapitän Hanno Behrens verzichten. Neben Christian Mathenia, Enrico Valentini und Eduard Löwen wird auch der 28 Jahre alte Fußball-Mittelfeldspieler die Reise zum Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) nicht antreten. Dies kündigte Trainer Michael Köllner am Montag an. Behrens leidet unter einer Bauchmuskelzerrung und fehlte schon in den vergangenen beiden Partien.

Von dpa