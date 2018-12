Ratte durchbeißt Kabel: Kein Strom im Rathaus von Marl

Marl (dpa/lnw) - Eine Ratte hat mehrere Kabel durchbissen und damit die Stromversorgung im Rathaus in Marl komplett lahmgelegt. Die Stadt teilte am Montag auf ihrer Homepage mit, die Verwaltung bleibe wegen eines technischen Defekts vorübergehend geschlossen. Eine Ratte habe am Wochenende im Keller des Rathauses im Kreis Recklinghausen mehrere Kabel durchtrennt und damit einen Kurzschluss ausgelöst, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Es sei zu einem Schmorbrand gekommen, der die Stromversorgung lahmlegte. Die «Marler Zeitung» hatte darüber berichtet.

Von dpa