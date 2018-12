Essen (dpa/lnw)- Es soll bestmöglichen Schutz im Kampf gegen schwer bewaffnete Terroristen und Rockerkriminalität bieten: Fortan erweitert das Panzerfahrzeug «Survivor R» den Fahrzeugpark der Sondereinsatzkommandos in Nordrhein-Westfalen. In NRW ist es das erste Fahrzeug seines Typs, in Sachsen und Berlin sind Einheiten bereits mit solchen Fahrzeugen ausgestattet.

