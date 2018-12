SG Wattenscheid 09 startet Crowdfunding-Kampagne

Wattenscheid (dpa/lnw) - Der in existenziellen finanziellen Problemen steckende ehemalige Bundesligist SG Wattenscheid 09 versucht, mit einer Crowdfunding-Kampagne das Überleben zu retten. Der Verein startete am Montag die für 28 Tage laufende Kampagne «Rettet die SG Wattenscheid 09» auf der Plattform «fairplaid.org». So hofft der Club aus dem Bochumer Stadtbezirk, der von 1990 bis 1994 in der Fußball-Bundesliga spielte, 350 000 Euro einzunehmen.

Von dpa