Drei Wochen nach Darmoperation: Sportdirektor Eberl zurück

Mönchengladbach (dpa) - Rund drei Wochen nach einer Darmoperation hat Sportdirektor Max Eberl am Montag erstmals wieder an der Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach teilgenommen. Ob er am Dienstag im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (18.30 Uhr/Sky) im Stadion sitzen wird, ist aber noch offen. «Mir geht es gut. Ob es mir so gut geht, dass ich auf Bank sitze, muss man sehen», sagte Eberl am Montag: «Die Aufregung ist schon eine andere.»

Von dpa