Terrorgruppe unterstützt: Libanese vor Ausweisung

Aachen (dpa/lnw) - Ein verurteilter Unterstützer der terroristischen Vereinigung «Ahrar al-Sham» («Islamische Bewegung der Freien Männer Großsyriens») kann nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Aachen abgeschoben werden. Die Richter lehnten am Dienstag einen Eilantrag des Libanesen gegen die Ausweisung aus dem Bundesgebiet ab. Der Mann lebt in Aachen und arbeitet in der Städteregion. Sein Aufenthalt in Deutschland stelle eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar, hieß es in der Begründung.

Von dpa