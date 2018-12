Langjährige Haftstrafe im Prozess um Prostituierten-Mord

Köln (dpa/lnw) - In dem bereits zum zweiten Mal neu aufgerollten Fall um den Tod einer Prostituierten in Bonn ist der Angeklagte zu einer langjährigen Haftstrafe statt zu lebenslänglich verurteilt worden. Das Landgericht Köln verhängte am Mittwoch gegen den 59-jährigen Deutschen eine Gefängnisstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er 2009 eine Prostituierte getötet hatte, um an ihre Ersparnisse in Höhe von mindestens 10 000 Euro zu gelangen.

Von dpa