BVB fehlen gegen Mönchengladbach die Verteidiger

Akanji und Diallo hatten sich die Verletzungen am Dienstag bei der ersten Dortmunder Saisonniederlage in der Liga bei Fortuna Düsseldorf (1:2) zugezogen. «Wir hassen es, zu verlieren. Wir lernen jeden Tag und müssen ruhig analysieren, was wir verbessern können», erklärte Favre am Mittwoch.

Mit einer weiteren Niederlage des BVB am Freitag würde der Vorsprung auf Mönchengladbach auf drei Punkte schrumpfen. «Gladbach ist eine sehr effiziente Mannschaft. Sie sind gut organisiert, mehr als kompakt und spielen sehr schnell nach Balleroberung in die Tiefe», erklärte Favre. Der Schweizer hatte zwischen 2011 und 2015 als Cheftrainer in Mönchengladbach Erfolge gefeiert.