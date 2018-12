Nach Dürresommer: Weniger Lachse erreichen Laichgebiete

Köln (dpa/lnw) - Das Niedrigwasser im Rhein erschwert vielen Lachsen den Weg in ihre Laichgebiete. Wegen der schwachen Strömung sei es für die Fische schwieriger, den Weg in die Nebenflüsse des Rheins zu finden, sagte Laura Gangi von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins am Mittwoch. «Dann kommt es zu Notablaichungen. Die sind am Rheinhauptstrom weniger erfolgreich als im günstigen Umfeld kleinerer Flüsse wie der Sieg», betonte Gangi. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet, dass weniger Lachse gezählt worden seien. Zum Laichen verlassen Lachse das Meerwasser, um durch Süßwasserflüsse zum Ort ihrer Geburt zu schwimmen.

Von dpa