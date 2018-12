Herabgestürzter Minutenzeiger hängt wieder am Xantener Dom

Xanten (dpa/lnw) - Der von der Turmuhr des Xantener Doms herabgestürzte Minutenzeiger hängt wieder an seinem Platz. Mit Hilfe einer hochfahrbaren Arbeitsbühne befestigte der Chef der Dombauhütte, Johannes Schubert, den Zeiger am Mittwochnachmittag am Uhrwerk. Eine zusätzliche Schraube soll ein erneutes Lösen verhindern. «Vor 70 Jahren hat man das so noch nicht gemacht», erklärte er. Die Turmuhr soll künftig in kürzern Abständen von drei Jahren gewartet werden.

Von dpa