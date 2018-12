Minister: Last-Minute-Geschenke nicht online bestellen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Internet bestellte Last-Minute-Geschenke für Heiligabend sind aus Sicht von Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) eine schlechte Idee. Da solle man besser drauf verzichten, schließlich sei für solche Geschenke auch ein «Last-Minute-Fahrer» nötig, erklärte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf und appellierte an die Bürger: «Bestellen Sie so wenig wie möglich auf den allerletzten Drücker.» Wenn man doch noch kurz vor knapp ein Geschenk brauche, sollte man lieber in Geschäfte vor Ort gehen. Hintergrund des Appells ist die Debatte um die Arbeitsbedingungen bei Paketdiensten.

Von dpa