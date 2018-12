Zweites Wolfsgebiet in NRW: Wölfin in der Senne-Landschaft

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist vermutlich eine zweite Wölfin heimisch geworden. Die Landesregierung hat ein 922 Quadratkilometer großes Gebiet zwischen Bielefeld, Paderborn und Detmold zum Wolfsgebiet erklärt. Den Behörden lägen inzwischen genügend Nachweise und Anhaltspunkte vor, so dass von einer standorttreuen Wölfin ausgegangen werden könne, teilte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf mit.