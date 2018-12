Rentner qualvoll erstickt: Elf Jahre Haft für Drahtzieher

Krefeld (dpa/lnw) - Für den tödlichen Raubüberfall auf einen Rentner in Krefeld ist der Drahtzieher des Verbrechens zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Krefelder Landgericht sprach den 54-Jährigen am Freitag wegen Raubes mit Todesfolge schuldig. Er war im Mai in Solingen von Zielfahndern aufgespürt worden. Nach Überzeugung der Richter hatte er den Überfall geplant und den Fluchtwagen gefahren.

Von dpa