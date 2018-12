Krefeld (dpa/lnw) - Im Prozess um einen tödlichen Raubüberfall auf einen Rentner in Krefeld will das dortige Landgericht heute das Urteil verkünden. Vor Gericht muss sich der 54-jährige mutmaßliche Drahtzieher des Verbrechens verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat zwölf Jahre Haft für ihn gefordert. Er war im Mai in Solingen von Zielfahndern aufgespürt worden.

Angeklagt ist er wegen Raubes mit Todesfolge. Seine mutmaßlichen Komplizen waren bereits im Januar vom Krefelder Landgericht für bis zu 14 Jahre hinter Gitter geschickt worden. Die Räuber hatten den 79 Jahre alten und gehbehinderten Rentner vor zwei Jahren in seiner Wohnung überfallen. Sie umwickelten seinen Kopf mit Klebeband. Die Luftlöcher im Bereich der Nase waren zu klein - der Mann erstickte.