Polizist bei Tumulten während Politik-Veranstaltung verletzt

Köln (dpa) - Während des Abführens von Gegendemonstranten bei einer öffentlichen Veranstaltung der AfD ist nach Angaben der Polizei in Köln ein Polizist beim Sturz von einer Bühne schwer am Knie verletzt worden. Demnach war am Freitag zunächst noch unklar, ob der Beamte gefallen war oder gestoßen wurde. Nachdem etwa 40 Gegendemonstranten die Bühne bei der Diskussionsveranstaltung der AfD in einem Saal in der Kölner Innenstadt gestürmt und Transparente entrollt hätten, sei ein Tumult entstanden, erklärte ein Sprecher. Beim Versuch der Beamten, die Gegner von der Bühne zu begleiten, kam es demnach zu Rangeleien. Während die Demonstranten von Beamten abgeführt wurden, sei der Polizist von der Bühne gefallen und habe sich dabei die Knieverletzung zugezogen. Wie es dazu kam, wird noch ermittelt. Zunächst hatte die Polizei mitgeteilt, der Mann sei «vom Podium gezerrt» und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Von dpa