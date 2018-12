NRW-AfD scheitert vor Verfassungsgericht mit Wahlbeschwerde

Münster (dpa/lnw) - Rund eineinhalb Jahre nach der Landtagswahl in NRW ist die AfD mit einer Wahlprüfungsbeschwerde vor dem Landesverfassungsgericht in Münster gescheitert. Die Beschwerde wurde als «offensichtlich unbegründet» zurückgewiesen, wie der Verfassungsgerichtshof am Freitag mitteilte. Die rechtspopulistische Partei hatte landesweite systematische Wahlfehler und Wahlfälschung zu ihren Lasten behauptet und eine Neuauszählungen aller Zweitstimmen verlangt.

Von dpa