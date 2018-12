Eingereiste EU-Bürger oft obdachlos: Soziale Hilfe gefordert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Integrationshelfer in Nordrhein-Westfalen fordern mehr soziale Unterstützung für nach Deutschland eingereiste EU-Bürger, die in von Not geprägten Verhältnissen leben. Einwanderer aus anderen europäischen Staaten seien von humanitären und medizinischen Hilfeleistungen abgeschnitten und würden als Obdachlose oft sogar von städtischen Notunterkünften abgewiesen, teilte der NRW-Integrationsrat am Freitag mit.

Von dpa