Getötete Frau: Flüchtiger Ex-Freund tot in Polen entdeckt

Köln (dpa/lnw) - Im Fall einer gewaltsam getöteten Frau in Köln haben Fahnder den flüchtigen Tatverdächtigen tot in Polen aufgefunden. Die polnischen Ermittler gehen von einem Suizid aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Der 58 Jahre alte Mann war seit der mutmaßlichen Tatzeit am Mittwochabend gesucht worden.

Von dpa