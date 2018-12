Kramer feiert Comeback im Bundesliga-Spitzenspiel  

Dortmund (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Christoph Kramer feiert im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund sein Comeback. Der Weltmeister von 2014 steht im Duell zwischen dem Tabellenersten und -Zweiten an diesem Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Eurosport Player) in Dortmund nach überstandener Sprunggelenksverletzung in der Startelf. Er hatte seine zuvor letzte Partie Anfang Oktober bestritten. Die Rekonvaleszenten Jonas Hofmann und Tony Jantschke kehrten in den Kader der Gäste zurück.

Von dpa