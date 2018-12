Astronaut Alexander Gerst hat noch keine Weihnachtsgeschenke

Köln (dpa) - Astronaut Alexander Gerst (42) steht unter dem Weihnachtsbaum bislang mit leeren Händen da. «Alle Geschenke habe ich tatsächlich schon - nämlich keine», sagte der frisch zur Erde zurückgekehrte Raumfahrer am Samstag in Köln. In diesem Jahr habe er aber ja auch eine ziemlich gute Ausrede. Die Zeit zum Besorgen habe gefehlt. «Aber mir ist versichert worden: Darauf kommt es dieses Jahr auch nicht an», sagte Gerst.

Von dpa