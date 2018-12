Astronaut Gerst steht für weiteren Weltraum-Flug zur Verfügung

Gerst war am Donnerstag von seiner mittlerweile zweiten Weltraummission von der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt. Für ihn war es bereits die zweite Mission auf dem Außenposten der Menschheit. Er ist nun der Deutsche mit der längsten Weltraumpraxis: 166 Tage verbrachte er 2014 im All und 197 weitere Tage in diesem Jahr.