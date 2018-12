Leverkusen (dpa) - Bayer-Profi Kai Havertz war ehrlich. «Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er mir so misslingt.» Indes: Wenn eigentlich misslungene Aktionen in der Bundesliga zu Toren führen, ist das ja per se nicht so schlecht. Wie bei Havertz' 2:0 in der Leverkusener Begegnung mit Hertha BSC: «Es hat ein bisschen gehoppelt. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau.»

Von dpa