Maskierte Einbrecher überfallen schlafendes Ehepaar

Rees (dpa/lnw) - Ein älteres Ehepaar ist in Rees am Niederrhein Montagnacht von maskierten Einbrechern überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei in Kleve mitteilte, wurden die Hausbewohner von den beiden Unbekannten geweckt. Die Männer drohten damit, das Paar zu fesseln. Einer von ihnen blieb bei den beiden, während sein Kumpane das Haus durchsuchte. Gestohlen wurden Bargeld und Schmuck. Die 20 bis 30 Jahre alten Männer sperrten das Ehepaar im Schlafzimmer ein. Sie waren durch die Terrassentür gekommen. Einbruchspuren konnte die Kriminalpolizei dort später nicht entdecken.

Von dpa