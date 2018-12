Weihnachtsbaum brennt: Familie verliert ihre Wohnung

Solingen (dpa/lnw) - Eine Weihnachtsfeier hat für eine Solinger Familie in einer Katastrophe geendet: Ihr Weihnachtsbaum fing Feuer, das sich schnell in die ganze Wohnung ausbreitete und diese komplett zerstörte, wie die Polizei in der Nacht zum Zweiten Weihnachtstag mitteilte. Die Familie sei für die weiteren Feiertage bei Bekannten untergekommen. Warum der Tannenbaum an Weihnachten brannte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Immerhin: Verletzt wurde beim Brand im Mehrfamilienhaus niemand. Der Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Von dpa