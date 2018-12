Selbst ernannter «König von Belgien» beschäftigt die Polizei

Jülich (dpa/lnw) - Ein selbst ernannter «König von Belgien» hat am Dienstagabend für einen Einsatz der Polizei in Jülich gesorgt. Der 30-Jährige Belgier habe am Abend des 1. Weihnachtstages offenbar durch Drogenkonsum die innere und äußere Orientierung verloren, wie die Polizei berichtete. Er bezeichnete sich selbst als «König von Belgien» und verlangte vehement Einlass in ein Wohnhaus in Jülich, dessen Bewohnern er völlig unbekannt war.

Von dpa