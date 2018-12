Oberhausen (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 33-Jährigen in Oberhausen ist ein 34-Jähriger wegen Mordes in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Deutsche habe die Tat gestanden. Gegen ihn sei bereits am 23. Dezember ein Haftbefehl ergangen.

Von dpa