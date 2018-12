84-Jährige während Heiligabend-Messe in Wesel bestohlen

Wesel (dpa/lnw) - Böse Bescherung nach der Bescherung: Während sie die Mitternachtsmesse an Heiligabend besuchte, sind einer 84-Jährigen in Wesel die Weihnachtsgeschenke gestohlen worden. Der Dieb habe eine Seitenscheibe ihres in der Nähe des Doms abgestellten Wagens eingeschlagen, berichtete die Polizei am Donnerstag in Wesel. Der Unbekannte erbeutete die Geschenke, die die alte Dame kurz zuvor bekommen hatte: eine Porzellanschale, eine Packung Kaffee, einen Seidenschal, eine Flasche Orangensaft und eine Packung Pralinen.

Von dpa