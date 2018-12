Bundesverwaltungsgericht kippt Urteil zum Islam-Unterricht

Zudem läuft mit Ende dieses Schuljahres eine Übergangsregelung aus, mit der seit 2012 in NRW islamischer Religionsunterricht in deutscher Sprache und mit in Deutschland ausgebildeten Lehrkräften schrittweise eingeführt wurde. Die Landesregierung arbeite «bereits intensiv an der Zukunft des islamischen Religionsunterrichts», teilte eine Sprecherin des Schulministeriums am Donnerstag mit. Bis zum Ende des Schuljahres solle geklärt werden, «auf welcher Grundlage zukünftig islamischer Religionsunterricht angeboten werden kann». Islamischer Religionsunterricht wird derzeit an rund 250 Schulen in Nordrhein-Westfalen erteilt. Daran nehmen etwa 20 000 Schüler teil.