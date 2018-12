24-Jähriger stirbt bei Unfall auf A46

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 24-Jähriger ist auf der Autobahn 46 mit einem Kleintransporter gegen einen Lkw gerast und tödlich verletzt worden. Er habe am Donnerstagnachmittag kurz vor dem Kreuz Holz bei Mönchengladbach fahrend vermutlich zu spät bemerkt, dass der Lastwagen vor ihm gebremst hatte, teilte die Polizei mit. Das Führerhaus des Kleintransporters, der unter das Heck des Lkw geriet, wurde völlig zerdrückt. Der 24-Jährige starb am Unfallort. Er war in Richtung Düsseldorf unterwegs.

Von dpa