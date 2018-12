Vollsperrung der A1: Anhänger mit Wohnwagen umgekippt

Münster (dpa/lnw) - Die Autobahn 1 ist nach einem Unfall zwischen Ascheberg und Hiltrup in Richtung Bremen gesperrt worden. Ein Autofahrer verlor am Freitagnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Dabei kippte sein mit einem Wohnwagen beladener Anhänger um. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Vier Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zum Schweregrad der Verletzungen konnte die Polizei noch keine Auskunft geben. Nach dem Unfall staute sich der Verkehr auf der Strecke über mehrere Kilometer.

Von dpa