Nordwestbahn warnt: Ausfälle am Wochenende und an Silvester

Düsseldorf (dpa) - Die Nordwestbahn erwartet am Wochenende und am Silvestertag mehrere Zugausfälle in Nordrhein-Westfalen. Grund dafür sei ein hoher Krankheitsstand unter den Triebfahrzeugführern, teilte das Eisenbahnunternehmen am Freitag mit. Genaue Angaben seien zum Teil noch nicht möglich. Das Unternehmen bat Reisende, sich am Wochenende und am 31. Dezember auf seiner Webseite zu informieren, ob die Züge fahren.