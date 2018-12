Feuer in Bürener Holzbaubetrieb zerstört Fertigungshalle

Büren (dpa/lnw) - Bei einem Großbrand in einem Holzbaubetrieb im Kreis Paderborn ist eine rund 1000 Quadratmeter große Fertigungshalle komplett niedergebrannt. Zudem wurde bei dem Feuer in Büren am Freitag ein Spänebunker zerstört, wie ein Polizeisprecher sagte. Von dort hätten die Flammen auf die Halle übergegriffen. Wieso es zu dem Brand kam, sei noch unklar. Die Feuerwehr musste ihn am Abend weiterhin löschen. Verletzte wurden laut dem Sprecher nicht gemeldet. Zur Höhe des Sachschadens konnte er noch keine Angaben machen.

Von dpa