Terodde denkt nicht an Nationalelf: Zweitliga-Rekord im Auge

Köln (dpa) - Zweitliga-Torjäger Simon Terodde vom 1. FC Köln hält eine Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft derzeit für unrealistisch. «Ich kann mich sehr gut einschätzen. Der Bundestrainer muss nicht in die Zweite Liga schauen, um einen Stürmer zu finden. Wir reden in Bezug auf die Nationalmannschaft zudem auch über das Anforderungsprofil Weltklasse. Und das ist nun mal ganz anders», sagte Terodde der «Welt am Sonntag».